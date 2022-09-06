Москомэкспертиза согласовала один из этапов реконструкции улицы Верхние Поля

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Реконструкцию проектируемого проезда № 1 — магистральной улицы районного значения — проведут в Люблине. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева во вторник, 6 сентября.

— Согласован проект реконструкции и строительства дорог, переустройства и строительства инженерных сетей, а также озеленения в районе Люблино на юго-востоке столицы, — сказала она.

Специалисты в ходе работ обустроят разворотный круг с остановкой общественного транспорта, установят павильон ожидания и навигационный пилон. Помимо этого, будет проведена перекладка электрических кабелей, тепловой сети, хозяйственно-бытовой и дождевой канализаций, а также установка пешеходных ограждений и дорожных знаков.

Помимо этого, будет проведено нанесение дорожной разметки термопластиком. На время реконструкции на территории проезда установят ограждения и организуют охрану, сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии нового путепровода над МКАД. Он расположился на месте пересечения магистрали с улицей Верхние Поля.