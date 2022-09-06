Москомэкспертиза согласовала один из этапов реконструкции улицы Верхние Поля

Реконструкцию проектируемого проезда № 1 — магистральной улицы районного значения — проведут в Люблине. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева во вторник, 6 сентября.
— Согласован проект реконструкции и строительства дорог, переустройства и строительства инженерных сетей, а также озеленения в районе Люблино на юго-востоке столицы, — сказала она.
Специалисты в ходе работ обустроят разворотный круг с остановкой общественного транспорта, установят павильон ожидания и навигационный пилон. Помимо этого, будет проведена перекладка электрических кабелей, тепловой сети, хозяйственно-бытовой и дождевой канализаций, а также установка пешеходных ограждений и дорожных знаков.
Помимо этого, будет проведено нанесение дорожной разметки термопластиком. На время реконструкции на территории проезда установят ограждения и организуют охрану, сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии нового путепровода над МКАД. Он расположился на месте пересечения магистрали с улицей Верхние Поля.