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Диетолог Королева рассказала, кому нельзя есть баклажаны

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Королева рассказала, кому нельзя есть баклажаны
Фото: Pexels

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, чем могут быть опасны баклажаны и кому их нужно есть с особой осторожностью.

— Баклажаны на регулярной основе нельзя есть людям с аутоиммунными проблемами, особенно при их обострении. Это аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунные заболевания суставов и кишечника. Безусловно, нельзя употреблять тем людям, которые имеют аллергию на этот продукт, — отметила она.

По ее словам, баклажаны относятся к пасленовым культурам, а они в свою очередь имеют компоненты, из-за которых в организме может активизироваться воспаление.

Также запрещается включать в рацион баклажаны и тем, кто имеет дивертикулит кишечника. Королева объяснила это тем, что маленькие семена могут попасть на участок дивертикула и вызовут воспалительный процесс на уровне кишечника, передает «Москва 24».

До этого врач-кардиолог Олег Варфоломеев перечислил продукты, снижающие риски сердечного приступа. Лучший способ избежать инсульта — придерживаться сбалансированной диеты и регулярно заниматься физическими упражнениями.

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