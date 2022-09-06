Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, снижающие риски сердечного приступа

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Лучший способ избежать инсульта — придерживаться сбалансированной диеты и регулярно заниматься физическими упражнениями. Об этом заявил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

По словам специалиста, людям следует употреблять продукты, богатые калием. Особенно это важно для женщин, так как именно они на 50 процентов чаще получают неправильный первоначальный диагноз сердечного приступа, чем мужчины.

Калий помогает сохранить здоровье сердца, помогая питательным веществам перемещаться в клетки. Следовательно, это ключ к здоровью сердца и мышц, подчеркнул врач.

Чтобы увеличить потребление калия, женщины должны есть продукты, богатые калием: авокадо, йогурты и бананы, уточнил он. Помимо этого, Варфоломеев рекомендовал сократить потребление насыщенных жиров и продуктов, богатых холестерином, а также призвал людей вести активный образ жизни, передает «МедикФорум».

Врач-диетолог Василиса Пономарева сообщила, что висцеральный жир, также известный как жир на животе, может быть опасным и требует тщательного контроля.

Жир на животе может повлечь за собой диабет второго типа, а также болезни сердца. В отличие от жира, который находится под кожей, висцеральный тип близок к жизненно важным органам, включая сердце и почки.