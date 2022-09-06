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Диетолог назвала продукты, которые снижают образование жира на животе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала продукты, которые снижают образование жира на животе
Фото: depositphotos

Висцеральный жир, также известный как жир на животе, может быть опасным и требует тщательного контроля. Об этом сообщила врач-диетолог Василиса Пономарева.

Жир на животе может повлечь за собой диабет второго типа, а также болезни сердца. В отличие от жира, который находится под кожей, висцеральный тип близок к жизненно важным органам, включая сердце и почки.

Помимо физических упражнений и сбалансированного питания, уменьшить его количество могут и определенные продукты. Так, ферментированные соленые огурцы являются источником бактерий Lactobacillus brevis, которые помогают предотвратить образование висцерального жира.

Например, в исследовании мышам давали ферментированный рассол вместе с диетой с высоким содержанием жиров в течение 8 недель. Лактобациллы подавляют накопление висцерального жира, вызванное неправильной диетой, объяснила диетолог.

Также Пономарева включила в список таких продуктов квашеную капусту и хлеб на закваске, сообщает «МедикФорум».

До этого диетолог Ноа Кесада назвала способствующие накоплению жира в области талии напитки. По ее словам, напитки, содержащие сахар и спиртное, необходимо заменить зеленым или черным чаем, кофе и водой.

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