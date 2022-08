Диетолог назвала способствующие накоплению жира в области талии напитки

Фото: depositphotos

Помимо физических упражнений, добиться плоского живота поможет исключение из рациона определенных напитков. Диетолог Ноа Кесада рассказала, как эффективно похудеть без вреда здоровью.

— Сладкие напитки и алкоголь вредят сильнее остальных, поскольку трудно остановиться на одной порции и они очень калорийны, все эти напитки могут способствовать накоплению жира в области живота, — отметила эксперт.

По ее словам, напитки, содержащие сахар и спиртное, необходимо заменить зеленым или черным чаем, кофе и водой. Однако диетолог допускает употребление калорийных напитков, но лишь в умеренном количестве, передает Eat This, Not That!

