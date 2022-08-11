Кардиолог назвала популярные схемы и методы интервального голодания

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Каждый из сторонников интервального голодания выбирает для себя свою схему, однако в целом метод заключается в чередовании приема пищи и голода. Врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала о самых популярных следованиях данной диете.

— Метод 16/8 — ограничение ежедневного периода приема пищи восемью часами, например, с 13:00 до 21:00. Затем вы голодаете в течение 16 часов между ними. Можно выбрать другую схему — один или несколько постных дней в течение недели, — рассказала она.

Также весьма популярен режим 5/2. Это не значит, что два дня следует голодать, просто в эти дни суточное потребление не должно превышать 500–600 калорий. В остальные пять дней можно питаться по привычной для вас схеме.

Схема 16/8 является одной из самых простых, объяснила кардиолог. По ней 16 часов полагается голодать, а восемь часов отводится на окно для приема пищи.

Бокерия порекомендовала эту схему для тех, кто только пробует интервальное голодание. Хорошие результаты интервальное голодание также показывает в лечении инсулинорезистентности. Оно помогает избежать скачков инсулина и стабилизировать сахар в крови, передает «МедикФорум».

Одной из эффективных и безопасных для здоровья людей является трехдневная гречневая диета. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» об использовании такого рациона, а также уточнила, кому он подходит лучше всего.