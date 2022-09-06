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Пять человек пострадало в результате столкновения автобуса со столбом

Степан Жирнов
Происшествия
Пять человек пострадало в результате столкновения автобуса со столбом
Фото: АГН Москва

Автобус выехал на тротуар и врезался в столб в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно во вторник, 6 сентября.

ДТП произошло в центре города, на Сенной площади. В результате аварии пострадало пять человек, в том числе водитель автобуса.

По словам очевидцев, из-за ДТП повредилась контактная сеть, движение трамваев встало.

По предварительной информации, автобус врезался в столб после столкновения с легковым автомобилем, совершившим резкий маневр. Помимо опоры уличного освещения, автобус маршрута А63 протаранил информационную стойку, сообщает РИА Новости.

Еще одно ДТП с участием автобуса произошло в столице 1 сентября. В результате аварии автобус загорелся. Момент столкновения попал на видео.

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