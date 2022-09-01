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Момент столкновения автобуса и грузовика на Калужском шоссе попал на видео

Степан Жирнов
Происшествия
Момент столкновения автобуса и грузовика на Калужском шоссе попал на видео
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, Калужское шоссе, 46-й километр Карта всех событий

В Сети появилось видео столкновения грузовика и автобуса на Калужском шоссе. Запись с видеорегистратора опубликовали в четверг, 1 сентября.

В результате столкновения автобус загорелся, но все пассажиры успели эвакуироваться. Двоим из них потребовалась медицинская помощь. Пострадали 58-летний мужчина и 41-летняя женщина, сообщил Telegram-канал «112».

ДТП, о котором идет речь, произошло на 46-м километре Калужского шоссе в 13:25 в четверг, 1 сентября. В результате столкновения с грузовиком автобус загорелся.

Из-за аварии на участке дороги затруднено движение.

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