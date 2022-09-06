Начальника районного отдела здравоохранения задержали за хищение 77 миллионов рублей

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Начальника отдела здравоохранения Василеостровского района Санкт-Петербурга Никиту Тихонова задержали по подозрению в хищении 77 миллионов рублей. Об этом стало известно во вторник, 6 сентября.

Тихонова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, с использованием должностного положения. По версии следствия, сотрудники администрации района помогли частной компании получить государственный контракт по уборке местных поликлиник, после чего перечислили бюджетные средства на счета этих компаний.

По факту пропажи 77 миллионов рублей возбуждено уголовное дело. Помимо Тихонова, задержаны еще трое фигурантов, один из которых является руководителем подрядной клининговой организации — Михаил Задорожный, сообщает «Фонтанка».

Других сотрудников сферы здравоохранения Ленинградской области задержали 5 сентября. Главврача, а также еще троих сотрудников обвиняют в мошенничестве на сумму в 215,5 миллиона рублей.