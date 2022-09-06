Forbes: Прекращение поставок газа из России разрушит экономику ЕС

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

После резкого падения экспорта газа по «Северному потоку» в странах ЕС произойдет опустошение экономики. Об этом в статье для Forbes заявил обозреватель Сэл Гилберти во вторник, 6 сентября.

— Прекращение поставок российского газа разрушит европейскую экономику, — сказал журналист.

По его словам, жители холодных регионов столкнутся с увеличением расходов, а также с опасным и холодным зимним сезоном. Автор отметил, что Германию в данном сценарии ожидают огромные последствия.

При этом несмотря на то, что США гораздо меньше зависят от импорта российских энергоносителей, фьючерсы на природный газ в стране выросли на 95 процентов в годовом исчислении, передает РИА Новости.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ЕС вернется к поставкам сырья из России только тогда, когда там начнутся большие проблемы.

Он уточнил, что «твердолобые» политики из ЕС готовы убить свою экономику ради определенной идеи. При этом для России возобновление полноценной работы «Северного потока» является выигрышным решением, несмотря на снижение цены на сырье.