Мосгоризбирком утвердил форму бюллетеня на онлайн-выборах 9-11 сентября

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Мосгоризбирком в ходе заседания утвердил форму бюллетеня дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября.

— Предлагается утвердить форму бюллетеня дистанционного электронного голосования, — цитирует секретаря Мосгоризбиркома Владимира Попова агентство городских новостей «Москва».

С 9 по 11 сентября в Москве пройдут выборы депутатов муниципальных образований. Голосовать смогут жители всей Москвы, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО — здесь выбирать совет депутатов будут только в Троицке.

Голосование пройдет как в формате офлайн — на участке, так и онлайн. В рамках проведения с 9 по 11 сентября выборов муниципальных депутатов в Москве будет применено несколько нововведений.

Так, в этом году впервые будут использоваться электронный список и упрощенный формат электронного голосования. Более половины избирателей на предстоящих муниципальных выборах в Москве выразили готовность отдать голос онлайн. Среди респондентов от 30 до 44 лет таких 37 процентов, в возрасте от 45 до 59 лет — 32 процента.