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Google исполнила предупреждение ФАС о нарушении антимонопольного закона

Георгий Соланович
Технологии
Google исполнила предупреждение ФАС о нарушении антимонопольного закона
Фото: Unsplash

Корпорация Google исполнила требования ФАС и устранила в Google Play запрет на проведение платежей для разработчиков приложений из России. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора во вторник, 6 сентября.

— Антимонопольная служба проанализировала действия компании (Google — прим. «ВМ»)... По результатам анализа ФАС пришла к выводу, что компания действительно исполнила предупреждение службы, — говорится в сообщении.

Помимо этого, компания убрала запрет на использование сторонних платежных систем в Google Play. По данным антимонопольной службы, Google исполнила данные требования еще в августе.

До этого возможность оплаты за скачивание платных приложений и за доступ к функциям и сервисам предоставлялась только через внутреннюю платежную систему Google. В настоящее время же возможны альтернативные способы, отмечается на сайте ФАС.

26 июля ФАС оштрафовала Google на два миллиарда рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна была оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа в силу.

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