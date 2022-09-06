Продажи легковых автомобилей в России в августе упали на 62,4 процента

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Продажи новых легковых автомобилей в России в последний летний месяц снизились на 62,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Данный показатель, как уточняется, составил около 41,7 тысячи единиц. В частности, продажи российского автопроизводителя «Автоваз» в августе снизились на 7 процентов — до 18 тысяч единиц, передает ТАСС.

Уточняется, что всего за 2022 год в России было продано 410 тысяч новых автомобилей. Это на 60,7 процента ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев рассказал, что уход западных автопроизводителей предоставил россиянам возможность выбрать новую или подержанную машину среди моделей, которые никогда прежде не продавались в стране.

Автоэксперты рассказали «Вечерней Москвой», могут ли на российских дорогах появиться индийские автомобили. Они выразили мнение, что такие машины могли бы быть востребованными в стране, однако для этого важно сохранить их невысокую стоимость.