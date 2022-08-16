«Им есть что предложить»: могут ли на российских дорогах появиться индийские автомобили

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В Индии крайне распространен сегмент недорогих автомобилей. Такие машины могли бы быть востребованными в России, однако для этого важно сохранить их невысокую стоимость, при этом интерес Индии к российскому рынке пока не очень большой. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали автоэксперты.

Как отметил автоэксперт Петр Баканов, любопытным вариантом для России могли бы стать индийские внедорожники.

— Индийский автопром интересен для российского рынка, потому что у нас отчасти схожие условия, за исключением климата. В Индии много плохих дорог и там развитая автомобильная индустрия. В Индии есть две крупных марки: Tata и Mahindra. Это самые известные компании. Mahindra — больше про внедорожники, а Tata делает машины более широкого круга, плюс у них есть грузовая линейка и кроссоверы. Но именно Mahindra больше прославилась автомобилями с полным приводом. Было бы интересно, если бы они стали экспортировать к нам свои внедорожники, — уверен собеседник «ВМ».

По его словам, индийские внедорожники интересны и ценой: в Индии их стоимость составляет в пересчете на рубли миллион или чуть больше. Для успеха в России необходимо, чтобы цена доставки, растаможки, сертификации по российским стандартам и организации дилерской сети не привели к росту стоимости автомобиля, подчеркнул Баканов.

Автоэксперт Кирилл Бревдо отметил, что индийские автомобили в большинстве случаев отличаются крайне демократичным ценником.

— Люди в Индии, как правило, небогатые, поэтому местные машины максимально недорогие. В связи с чем они пользуются популярностью и объемы продаж велики, но это машины вроде наших «Жигулей», они во многом упрощены. Там есть несколько автомобильных марок: Tata, Maruti и т. д. Но до сих пор у нас эти машины никак не представлены. Лет 20 назад были попытки выйти на наш рынок, тогда их машины очень плохо продавались, но сейчас доступные автомобили будут востребованы, — рассказал специалист.

Баканов отметил, что в Индии также развивается сегмент B-класса. При этом местные внедорожники по характеристикам можно сравнить с российским «УАЗ Патриотом», уточнил эксперт.

Чтобы индийские внедорожники стали конкурентоспособными в России, их цена должна быть ниже продаваемых в РФ аналогичных авто, уверен Баканов.

— Перспективы поставок индийских авто есть, интерес тоже был бы, но, как я уже говорил, стоит вопрос цены: надо наладить дилерскую сеть, нужны запчасти. Это все требует вложений, которые будут закладываться в стоимость машин. Учитывая, что у нас сейчас «Нива» стоит под миллион, а «Патриот» — под два, нужно, чтобы индийские авто были в таком же диапазоне. У нас есть огромная брешь: потребителю не хватает качественных машин ценой до двух миллионов рублей, даже Duster стал дорогим. И каждое новое поколение машин становится дороже. После «Нивы» и УАЗ нужно скопить миллиона четыре, чтобы взять тот же Mitsubishi Pajero Sport. Поэтому, если бы индусы заняли сегмент до полутора миллионов рублей, это было бы интересным прорывом, — объяснил собеседник «ВМ».

По словам эксперта, сейчас на российском рынке массово появились автомобили из Китая. Однако по потребительским свойствам они пока уступают привычным иномаркам, хотя стоят сопоставимых денег, подчеркнул Баканов.

Бревдо заметил, что для успешного прихода индийских авто в РФ понадобится производство на территории России, однако пока индийцы не проявляют особого желания работать в этом направлении.

— У нас автомобильная индустрия построена так, что многие процессы завязаны на локальном производстве. А оно сейчас массово сворачивается, так как там изготавливались машины из западных стран. Индийцам есть что предложить нам, но почему они в массовом порядке в Россию не приходят — сложно сказать. Думаю, они считают, что у них со своим рынком все в порядке. Не могу вспомнить, где еще, кроме Индии, продаются машины исконно индийских марок. Перспективы могут быть неплохими, но нужно российское производство, а тут Индия особого рвения не проявляет, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» предположил, что растущий спрос на бюджетные авто в России способен пробудить у Индии интерес. При этом востребованными на российском рынке могли бы стать не только внедорожники до двух миллионов, но и аналоги Kia Rio или Hyundai Solaris в диапазоне до полутора миллионов рублей, уверен Бревдо.

Приходу индийских авто на российский рынок могли бы поспособствовать меры со стороны государства, уточнил он.

— Предположим, правительство России может предложить специальные льготные варианты организации производства или особые таможенные условия, которые сделают их конкурентоспособными. Но я думаю, что этого не будет: китайцам это будет невыгодно, — резюмировал собеседник «ВМ».