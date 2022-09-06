Общественная стоянка появилась на месте незаконной парковки в Конькове

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Конькове появилась общедоступная парковка. Находившуюся на ее месте незаконную автостоянку обнаружили и ликвидировали сотрудники Госинспекции по недвижимости. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Земельный участок находится по адресу улица Введенского, владение 24а. Инспекторы выявили там незаконную частную стоянку — доступ на территорию был ограничен шлагбаумом, возможность попасть туда имелась только при наличии пульта управления.

— Автостоянка была организована на улично-дорожной сети незаконно, земельный участок в пользование не предоставлялся. Разрешения уполномоченного органа власти на установку таких ограждений не выдавались. Фактически был осуществлен самозахват городской земли. Мы приняли меры по освобождению территории, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.