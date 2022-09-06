Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Общественная стоянка появилась на месте незаконной парковки в Конькове

Елена Самойлова
Город
Общественная стоянка появилась на месте незаконной парковки в Конькове
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Конькове появилась общедоступная парковка. Находившуюся на ее месте незаконную автостоянку обнаружили и ликвидировали сотрудники Госинспекции по недвижимости. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Земельный участок находится по адресу улица Введенского, владение 24а. Инспекторы выявили там незаконную частную стоянку — доступ на территорию был ограничен шлагбаумом, возможность попасть туда имелась только при наличии пульта управления.

— Автостоянка была организована на улично-дорожной сети незаконно, земельный участок в пользование не предоставлялся. Разрешения уполномоченного органа власти на установку таких ограждений не выдавались. Фактически был осуществлен самозахват городской земли. Мы приняли меры по освобождению территории, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Район Коньково Москва Парковки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте