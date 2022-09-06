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«Столько кур зарезали»: Путин рассказал историю про гребешки и поваров Кремля

Георгий Соланович
Общество
«Столько кур зарезали»: Путин рассказал историю про гребешки и поваров Кремля
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 6 сентября, на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма во Владивостоке рассказал историю про обед, который ему приготовили кремлевские повара.

По словам президента, когда он только занял свой пост, его спросили о вкусовых предпочтениях. Путин тогда ответил, что он не нуждается в каких-либо экзотических блюдах, и повара предложили лидеру государства приготовить ему гребешки, на что он согласился.

На следующий день Путину подали гребешки и после спросили, понравилось ли ему блюдо. Президент ответил утвердительно.

— Ну слава Богу, а то мы столько кур зарезали, — процитировал глава государства слова поваров, передает «Газета.ру».

В канун Нового года Путин рассказал, как он выбирает подарки своим внукам. По его словам, этим он занимается самостоятельно, однако не ходит по магазинам, так как существует возможность купить что-то «другими способами». В конце повествования российский лидер выразил надежду, что внукам понравятся его презенты.

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