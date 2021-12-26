«Надеюсь, что им понравится»: Путин рассказал, как выбирает подарки внукам

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, как он выбирает подарки на Новый год своим внукам. По его словам, этим он занимается самостоятельно.

— Ну отчасти да. Но я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится, — рассказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рассказал, что неподходящими в качестве подарка для детей на Новый год игрушками являются вещи, обладающие резким химическим запахом, и конструкторы с мелкими деталями.

А президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина ранее назвала самые желанные для детей новогодние подарки. Она отметила, что на первом месте для детей всегда будут игрушки. У ребят разного возраста свои предпочтения. На втором месте по популярности — различные гаджеты и аксессуары к ним.

Кроме того, консультант цифрового медицинского сервиса, психолог Марина Решетникова рассказала, что не стоит бояться дарить на Новый год подарки на медицинскую тематику.