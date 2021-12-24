Психолог объяснила, стоит ли дарить на Новый год подарки на медицинскую тематику

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Консультант цифрового медицинского сервиса, психолог Марина Решетникова рассказала, что не стоит бояться дарить на Новый год подарки на медицинскую тематику.

— Иногда выбор подарка оказывается непростой задачкой, так как связан с предубеждениями и страхом человека быть отвергнутым. Так бывает, например, с подарками для здоровья в виде разных медицинских приборов, — отметила она в комментарии Life.ru.

По словам Решетниковой, при выборе подарка необходимо определиться, нужна ли этому человеку эта вещь. Возможно, у одариваемого нет возможности самостоятельно приобрести такой прибор.

Также психолог рекомендует поставить себя на место человека, которому будет вручен подарок и представить собственную реакцию на подобный презент. С учетом современных реалий некоторые люди были бы не прочь получить в подарок пульсоксиметр, экспресс-тест на ковид или тонометр.

До этого астрологи рассказали, какие подарки нельзя дарить знакам зодиака на Новый год. Так, Стрельцы никогда не будут читать подаренные книги, заниматься рукоделием или собирать головоломки — такие люди не любят подолгу оставаться на месте.