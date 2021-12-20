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Астрологи рассказали, какие подарки нельзя дарить знакам зодиака на новый год

Георгий Соланович

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Астрологи рассказали, какие подарки нельзя дарить знакам зодиака на новый год
Фото: Pexels

Астрологи определили, какие подарки ни в коем случае нельзя дарить разным знакам зодиака.

Люди, которые родились под знаком Овна, никогда не будут увлекаться готовкой из-за нехватки терпения. Эксперты не рекомендуют дарить им вещи, связанные с кухней.

Тельцы никогда не примут самодельные некачественные подарки. Этот знак зодиака отличается хорошим вкусом и всегда будет привередлив к качеству поделки.

Близнецы откажутся от подарка, за которым нужно ухаживать, например, от комнатного растения. Раки, в свою очередь, негативно отреагируют на любую сумму денег в конверте или подарочную карту.

Львы потребуют качественную, дорогую и оригинальную вещь, а Девы не примут что-нибудь отвлекающее внимание.

Весы не любят сюрпризов, поэтому лучше сразу узнать, чего они желают. Скорпион же откажется от подарка, не соответствующего их строгому и холодному имиджу.

Стрельцы никогда не будут читать подаренные книги, заниматься рукоделием или собирать головоломки — такие люди не любят подолгу оставаться на месте. Козерог же, как передает Пятый канал, пожелает на Новый год что–то, что поможет ему в повседневной жизни.

Водолеям не рекомендуется дарить коробку конфет — они строго следуют своим представлениям о правильном питании. С Рыбами разобраться будет проще всего — очевидно, они уже несколько раз намекали, что хотят увидеть под елкой.

15 декабря астрологи рассказали, каким «королевством» правят разные знаки зодиака.

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