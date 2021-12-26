Врач назвал игрушки, которые опасно дарить детям на Новый год

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Неподходящими в качестве подарка для детей на Новый год игрушками являются вещи, обладающие резким химическим запахом, и конструкторы с мелкими деталями. Об этом в воскресенье, 26 декабря, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

По его словам, мелкие детали из конструкторов могут оказаться в желудке у маленького ребенка, а наборы с химическими опытами могут быть опасны при неправильном соблюдении инструкции.

— Популярны летающие и стреляющие игрушки, которые также могут быть травмоопасными. Безусловно, развивающие игры полезны, но играть в них нужно вместе с ребенком, держа ситуацию под контролем, — отметил специалист.

Тяжельников подытожил, что по возможности родителям рекомендуется заранее обсуждать с родственниками подарки, которые они планируют подарить ребенку, передает РИА Новости.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина ранее назвала самые желанные для детей новогодние подарки. Она отметила, что на первом месте для детей всегда будут игрушки. У ребят разного возраста свои предпочтения. На втором месте по популярности — различные гаджеты и аксессуары к ним. Также многие девочки хотят получить в подарок новое платье или другие предметы одежды.