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Отопление стали включать по заявкам в медучреждениях и детсадах Москвы

Евгений Белоусов
Город
Отопление стали включать по заявкам в медучреждениях и детсадах Москвы
Фото: Unsplash

В медицинских учреждениях и детских садах Москвы по заявкам начали включать отопление. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий, — сказал заммэра.

Он уточнил, что процедура включения отопления в городе занимает несколько дней. Так, первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники.

Параллельно включают отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем — на предприятиях торговли и промышленности. Технологический срок включения отопления в городе составляет пять суток, передает слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Помимо этого, специалисты комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта заменили системы отопления в 1,4 тысячи жилых домов в Москве.

Специалисты в рамках программы капремонта заменяют изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, радиаторы и конвекторы в квартирах и местах общего пользования.

Отопление Петр Бирюков Москва
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