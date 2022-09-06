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В Минфине назвали причины устойчивости России к санкционному давлению

Евгений Жуков
Экономика
В Минфине назвали причины устойчивости России к санкционному давлению
Фото: Ludvig14 / CC BY-SA 3.0

Экономика России выстояла под западными санкциями благодаря нескольким факторам. Об этом заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев во вторник, 6 сентября.

Он уточнил, что в стране проводится политика так называемой финансовой стабильности. Это совокупность сбалансированного бюджета, за что отвечает Минфин, политики таргетированной инфляции и плавающего валютного курса, которые проводит ЦБ.

— Это позволило избежать какого-то жесткого сценария, на который, видимо, рассчитывал Запад, просто потому, что у нас финансовая система работала, продолжала работать и будет, — сказал Тимофеев.

По мнению директора департамента, политика финансовой стабильности правильная, несмотря на убытки банковского сектора в размере 1,5 триллиона рублей в первом полугодии. При этом Тимофеев категорически отверг вариант финансирования кризиса за счет денежной эмиссии.

Еще одной причиной устойчивости экономики стала относительно невысокая доля импорта в ВВП, передает слова Тимофеева РБК.

Тимофеев также заявил, что Россия в качестве одного из мировых лидеров в сложившихся обстоятельствах должна взять инициативу в свои руки и изменить финансовую систему.

По его словам, после того как коллективный Запад ввел в отношении России санкции, в том числе заморозил валютные резервы, использовать доллар при расчетах стало рискованно.

Санкции Минфин РФ ЦБ РФ
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