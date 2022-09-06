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«Ошалели»: Пригожин ответил на слова Лободы о «мертвом» шоу-бизнесе в России

Георгий Соланович
Общество
«Ошалели»: Пригожин ответил на слова Лободы о «мертвом» шоу-бизнесе в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты часто страдают завышенной самооценкой и придают своим словам чрезвычайную значимость после того, как становятся богатыми.

— Как появились пара копеек — ошалели от собственного мнения. На земле надо стоять, а не в космосе. У артистов сейчас поголовная мания величия, они себя чувствуют какими-то «богами», — сказал он.

Таким образом он отреагировал на слова певицы Светланы Лободы о том, что шоу-бизнес в России обнулился после ухода из него украинских знаменитостей. Он также вспомнил, как артистка бегала по продюсерам, пытаясь заработать хоть какие-то деньги, а теперь говорит о своей избранности.

Пригожин также посоветовал Лободе стать проще и, например, не выбрасывать носки после первого применения, а сэкономленные на этом деньги отправлять своим соотечественникам, передает Teleprogramma.pro.

До этого Пригожин встал на защиту звезд, которые вернулись в Россию. По его словам, того же певца Валерия Меладзе, да и других представителей шоу-бизнеса, которые вернулись на родину после отъезда на фоне спецоперации на Украине, не нужно прогонять из страны.

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