NYT: Россия приступила к закупкам вооружения в Северной Корее

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Россия начала покупать вооружение в КНДР из-за якобы нехватки снабжения участников спецоперации на Украине. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источник из американской разведки во вторник, 6 сентября.

В материале уточняется, что Москва якобы обратилась к Пхеньяну после введения санкций, которые ограничили цепочки поставок вооружения. По данным издания, Россия закупает в Северной Корее «миллионы снарядов и ракет», а в будущем планирует приобрести ракеты малой и средней дальности, передают «Известия».

27 июля стало известно, что Иран и Россия подписали соглашение о поставках иранского оборудования, проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российских самолетов. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно чему число пассажирских рейсов увеличится до 35 в неделю.

Политолог и иранист Раджаб Сафаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что подписание Россией, Ираном и Азербайджаном меморандума об упрощении транзитных перевозок позволит улучшить бизнес-отношения между тремя странами и развить логистику до европейского континента.