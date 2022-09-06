Новый торговый комплекс появится в районе Люблино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Марьино, микрорайон Марьинский Парк, 14-й микрорайон Карта всех событий

В столичном районе Люблино возведут новый торговый комплекс. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко во вторник, 6 сентября.

Одноэтажное здание с подземным уровнем построят по адресу: 14-й микрорайон Марьинского парка, корпус 101.

— Застройщику выдано разрешение на строительство здания площадью более 6,6 тысячи квадратных метров, где расположится 18 магазинов непродовольственных товаров. Крупный объект обеспечит торговой инфраструктурой жителей района, в том числе новостроек, которые строятся неподалеку, — рассказал Войстратенко.

Также специалист благоустроят территорию вокруг здания, обустроят открытую парковку для посетителей на 54 машиноместа, высадят кустарники и деревья, разобьют газоны, передает агентство городских новостей «Москва».

Еще один торгово-развлекательный комплекс появится возле станции метро «Некрасовка». Степень готовности объекта на сегодняшний день составляет 17 процентов, а в ближайшее время начнется капитальное строительство комплекса.