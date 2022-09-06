Новый православный храм построят в районе Митино

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Генерала Белобородова, 32 Карта всех событий

Специалисты возведут православный храм в столичном районе Митино. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу улица Генерала Белобородова, напротив владения 32 (СЗАО), — говорится в сообщении.

По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, на земельном участке площадью 0,8 гектара одобрено строительство храма суммарной поэтажной площадью 4 тысячи квадратных метров.

На данный момент на территории находится деревянный храм, который назван в честь святителя Луки Крымского. Он имеет статус патриаршего подворья в Митине, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, храмовый комплекс площадью почти 5 тысяч квадратных метров построят в Академическом районе. Здание расположится по адресу улица Кржижановского, земельный участок 22 В/1.