Ротенберг предупредил о рисках разворота на Восток

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Россия стала активно сотрудничать со странами Востока после введения санкций, в связи с этим однополярного мира уже не будет. Об этом заявил бизнесмен Аркадий Ротенберг на Восточном экономическом форуме во вторник, 6 сентября.

— Мир сегодня поменялся, он уже обратно не вернется. Такого, как было, однополярного мира, уже не будет. Глобализация закончилась, — сказал предприниматель.

Россия, уточнил он, «развернулась» на Восток и стала активно сотрудничать с Индией и Китаем. Кроме того, считает Ротенберг, в перспективе также возможно сотрудничество с Пакистаном и Индонезией.

Потенциал развития «в эту сторону» есть не только у России, но и у стран ЕС, добавил он. Последние в скором времени захотят «снова разговаривать и прислониться к сильной экономике», предположил предприниматель.

Ротенберг добавил, что китайские и индийские партнеры — достаточно сложные переговорщики, которые без собственной выгоды «ничего делать не будут». Россия не должна бросаться к ним «на шею»: нужно не только пускать восточные страны к себе на рынок, но и делать то же самое в обратном направлении, передает слова Ротенберга РБК.

6 сентября Газпром и китайская CNPC договорились о переходе к оплате российского газа в национальных валютах. Представители обеих компаний на встрече подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту.