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Газпром и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани

Евгений Белоусов
Экономика
Газпром и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани
Фото: shutterstock

Газпром и китайская CNPC договорились о переходе к оплате российского газа в национальных валютах. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе холдинга.

— Новый механизм оплаты — это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение. Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик, — сказал глава компании Алексей Миллер.

Представители обеих компаний на встрече подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту, отмечается на сайте Газпрома.

До этого сообщалось, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней оставшейся турбине. Уточняется, что представители Газпрома уже отправили Siemens письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ЕС вернется к поставкам сырья из России только тогда, когда там начнутся большие проблемы. Он уточнил, что «твердолобые» политики из ЕС готовы убить свою экономику ради определенной идеи.

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