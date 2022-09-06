Иммунолог Болибок назвал виды аллергии, от которых защищает новая российская вакцина

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Новая вакцина, разработанная Институтом иммунологии ФМБА России, будет применяться для лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестные аллергии на яблоки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
— Это очень частое сочетание, когда у людей есть аллергия на пыльцу и они не могут есть яблоки и другие косточковые фрукты, — рассказал он.
По словам собеседника «ВМ», белок, который вызывает такую реакцию организма, содержится в нескольких видах деревьев и фруктов. Болибок подчеркнул, что подобного препарата в России еще не было.
Подробнее о новой российской вакцине от аллергии — в материале «Вечерней Москвы». По словам Болибока, вакцина относится к новому поколению препаратов, где применяют отдельные молекулы-аллергены.
В других же российских препаратах на их месте выступают экстракты. Врач отметил, что такой вакцины в России еще не было, однако это не панацея от всех видов аллергии.
Помимо этого, на текущем этапе преждевременно говорить о сроке действия препарата и его противопоказаниях, резюмировал Болибок.