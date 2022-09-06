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Проект переоборудования помещений согласовали в филиале поликлиники № 170

Евгений Белоусов
Город
Проект переоборудования помещений согласовали в филиале поликлиники № 170
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, улица Газопровод, 11 Карта всех событий

Согласован проект ремонтных работ в одном из филиалов городской поликлиники № 170 в районе Чертаново Южное. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Так, в нескольких помещениях будет проведена внутренняя отделка, а затем установлено новое медицинское оборудование рентгенодиагностического типа U-дуга, — заявила она.

По словам Яковлевой, запланированы ремонтные работы на втором этаже здания поликлиники. В ходе них будет проведено обновление инженерно-технических коммуникаций здания: замена системы хозяйственно-бытовой канализации, включая санитарно-техническое оборудование, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии после реконструкции пяти городских поликлиник в разных районах столицы ко Дню города.

По словам главы города, четыре детские поликлиники заработали в Строгине, Чертанове Южном, Черемушках и Выхине-Жулебине. Также поликлиника для взрослых открылась в Северном Тушине. В этих медучреждениях помощь специалистов смогут получить около 89 тысяч москвичей.

Здравоохранение Благоустройство Район Чертаново Южное
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