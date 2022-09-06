Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

День танкиста отметят в Музее Победы 11 сентября

Лейла Алиева
Город
День танкиста отметят в Музее Победы 11 сентября
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В День танкиста, 11 сентября, филиал Музея Победы — Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» подготовил большую праздничную программу. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Впервые День танкиста отмечали 76 лет назад. Он был учрежден как дань уважения и признание огромных заслуг военнослужащих бронетанковых и механизированных войск в разгроме нацизма, а также всех танкостроителей, которые внесли свой неоценимый вклад в Победу, — говорится в сообщении.

Гостям представят более 30 бронемашин, произведенных в середине ХХ века в СССР, Чехословакии, Германии и Японии. Юных любителей истории пригласят на бесплатную экскурсию «Танковый путь», на которой расскажут о знаменитых танках Второй мировой, истории их создания и боевом пути.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет бесплатный цифровой квест, в процессе которого участники узнают о самых ярких страницах времен Великой Отечественной и самых интересных образцах техники и вооружения того периода. Победители, успешно справившиеся со всеми заданиями, получат призы.

В минувший понедельник, 5 сентября, в Музее Победы открылась выставка о блокаде Ленинграда, где представлено 40 раритетных экспонатов из фондов музея.

Мероприятия Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте