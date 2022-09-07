Постпред РФ при ООН заявил, что Москва не исключает непродления зерновой сделки

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Российская сторона отмечает, что в рамках зерновой сделки до настоящего момента не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Об этом во вторник, 6 сентября, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат напомнил, что сделка была заключена лишь на четыре месяца, а значит она подходит к концу в ноябре. При нормальной ситуации сделку нужно будет продлить, однако учитывая обстоятельства сейчас нельзя исключать никакого развития событий.

— Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет, — заметил постпред РФ при ООН.

На вопрос, производился ли экспорт российского зерна в рамках соглашения, дипломат ответил отрицательно, пишет РИА Новости. Говоря об экспорте удобрений, дипломат подчеркнул, что также ничего сделано не было.

Небензя подчеркнул, что в рамках зерновой сделки не было реализовано никаких действий, направленных на экспорт российского продовольствия и удобрений, пишет ТАСС.

В начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия полностью обеспечит внутренний рынок, несмотря на возможное сокращение плана по поставкам зерна за рубеж.