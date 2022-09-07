Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В США не видят признаков, что Россия получила боеприпасы от Северной Кореи

Егор Провоторов
В мире
В США не видят признаков, что Россия получила боеприпасы от Северной Кореи
Фото: whitehouse

Соединенные Штаты не располагают свидетельствами того, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи и использует их на территории Украины, однако считают, что работа над подобной сделкой ведется, заявил во вторник, 6 сентября, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его словам, имеются признаки того, что Москва находится «в процессе приобретения оружия у КНДР», однако нет никаких признаков, что покупка уже была совершена, пишет РИА Новости.

— И, конечно, нет признаков, что это оружие используется на Украине, — подчеркнул американский чиновник.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя до этого высказал предположение, что информация о якобы планируемых закупках миллионов артиллерийских снарядов и ракет является «очередным распространяемым фейком».

Накануне американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченную информацию разведки Соединенных Штатов сообщила, что Москва якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Пхеньяна. По мнению журналистов, это говорит о том, что санкции якобы серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Россию обратиться за военными поставками к «странам-изгоям».

Украина Оружие Россия США Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте