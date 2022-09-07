В США не видят признаков, что Россия получила боеприпасы от Северной Кореи

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Соединенные Штаты не располагают свидетельствами того, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи и использует их на территории Украины, однако считают, что работа над подобной сделкой ведется, заявил во вторник, 6 сентября, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его словам, имеются признаки того, что Москва находится «в процессе приобретения оружия у КНДР», однако нет никаких признаков, что покупка уже была совершена, пишет РИА Новости.

— И, конечно, нет признаков, что это оружие используется на Украине, — подчеркнул американский чиновник.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя до этого высказал предположение, что информация о якобы планируемых закупках миллионов артиллерийских снарядов и ракет является «очередным распространяемым фейком».

Накануне американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченную информацию разведки Соединенных Штатов сообщила, что Москва якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Пхеньяна. По мнению журналистов, это говорит о том, что санкции якобы серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Россию обратиться за военными поставками к «странам-изгоям».