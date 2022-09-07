Иммунолог Крючков рассказал как погода влияет на распространение ковида

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Российский иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков в среду, 7 сентября, рассказал журналистам о взаимосвязи между изменениями погоды и распространением коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, COVID-19 активнее всего распространяется с понижением температуры воздуха на улице, пишет радио Sputnik.

— На холоде меняются свойства аэрозоля, который инфицированные люди выделяют при чихании и кашле, из-за этого увеличивается вероятность распространения инфекции, — объяснил Крючков журналистам.

При этом иммунолог подчеркнул, что в замкнутых помещениях и общественном транспорте инфекция одинаково хорошо передается в абсолютно любую погоду.

Накануне врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что коронавирус не стал сезонной инфекцией и пока нет никаких оснований на это рассчитывать. По его словам, скорее всего, обычным сезонным вирусом коронавирус не станет. О сезонности можно будет говорить только в том случае, если носителем нового коронавируса станет какой-нибудь вид животных.