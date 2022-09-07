Бессонница повышает вероятность ухудшения памяти у пожилых людей

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Новое исследование канадских ученых из Университетов Монреаля и Макгилла показало, что бессонница в пожилом возрасте значительно увеличивает вероятность ухудшения памяти и увеличивает риск развития деменции.

Аналитики собрали и исследовали данные 26 тысяч участников в возрасте от 45 до 85 лет. Они обнаружили, что добровольцы, которые чаще иных страдали от бессонницы, с большей вероятностью испытывали проблемы с памятью, симптомы депрессии и тревогу, в отличие от тех, кто крепко спал по ночам. Помимо этого, было установлено, что пожилые мужчины с бессонницей хуже справлялись с проверкой памяти, нежели женщины.

Соавтор исследования Натан Кросс указал, что эта работа подчеркивает важность верной диагностики и лечения бессонницы, особенно у пожилых людей, пишет Ридус.

— Адекватное лечение бессонницы может стать важной профилактической мерой для снижения риска ухудшения памяти и развития деменции, — подчеркнул он.

В конце мая невролог-сомнолог Елена Царева заявила, что переедание, большое количество кофеина и многое другое приводит к увеличению риска бессонницы. А это в свою очередь ведет к новому перееданию.