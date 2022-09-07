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Хакеры в даркнете продают доступ администратора к каршеринговым автомобилям

Егор Провоторов
Общество
Хакеры в даркнете продают доступ администратора к каршеринговым автомобилям
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Аферисты предлагают жителям России приобрести доступ к каршеринговым автомобилям. Информацией об этом с журналистами поделился аналитик по угрозам безопасности транспортного сектора «Лаборатории Касперского» Олег Ягодин.

По словам специалиста, хакеры разместили в Даркнете объявление, в котором предлагают купить аккаунт администратора в одном из сервисов поминутной аренды транспортных средств. Если верить описанию, у покупателя будет возможность контролировать несколько машин. В том числе откроется доступ к геолокации, открытию и закрытию дверей, а также к зажиганию автомобилей.

В интервью газете «Известия» Ягодин сообщил, что злоумышленники могут использовать данную уязвимость для получения денежных средств от обычных пользователей сервиса по аренде автомобилей.

В конце июля появилась информация, что в Москве приезжий слил более 250 литров топлива из семи каршеринговых автомобилей. По его словам, бензин он использовал в личных целях. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автомобили хакеры Каршеринг
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