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Диетолог рассказала о способе дольше не испытывать чувство голода

Егор Провоторов

Сюжеты: 

здоровье Еда
Общество
Диетолог рассказала о способе дольше не испытывать чувство голода
Фото: Unsplash

Чувство голода не всегда свидетельствует о том, что человек может нуждаться в питательных веществах, поскольку оно может быть не только физиологическим, но и эмоциональным, рассказала журналистам в среду, 7 сентября, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

При появлении характерных симптомов физиологического голода необходимо поесть, считает специалист. Обычно эти симптомы возникают через 2,5 или 3 часа после еды. Чтобы чувство голода не беспокоило вскоре после нового приема пищи и не приводило к перееданию, необходимо следить за рационом, заметила врач.

Некоторые продукты при этом повышают аппетит, и после их употребления человек может проголодаться раньше времени, предупредила Арзуманян в интервью радио Sputnik.

— Надо исключить продукты, которые стимулируют аппетит, – пряности, специи, маринады, соления, сладости, шоколад, консервы, фастфуд, — порекомендовала собеседница издания.

Также она заметила, что иногда при возникновении сильного чувства голода можно выпить воды, поскольку жажду довольно легко спутать с желанием поесть.

Сбалансированный рацион, а также схема питания, которая включает в себя завтрак, обед, ужин и два перекуса, позволят человеку постоянно оставаться сытым, уверена Арзуманян.

Накануне врач-терапевт Клиники профессора Калинченко Татьяна Архипова рассказала, от каких продуктов на завтрак нужно отказаться.

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