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Венгрия попросила снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова

Егор Провоторов
В мире
Венгрия попросила снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова
Фото: Pixabay

Венгрия попросила Европейский союз снять санкции с российских предпринимателей Алишера Усманова, Виктора Рашникова и Петра Авена, сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных источников в дипломатических кругах.

Информацию о том, что Будапешт просит убрать из санкционного списка именно Авена, Усманова и Рашникова, подтвердили журналистам два источника.

Венгрия также попросила чиновников Евросоюза расширить список исключений из санкций для предоставления гуманитарной помощи, пишет РИА Новости.

Американские журналисты пишут, что просьба Венгрии «привела в ярость» другие государства ЕС, которым до 15 сентября необходимо договориться о продлении санкций. По словам дипломатов, требования Будапешта будут обсуждаться в ходе заседания в среду, 7 сентября, посвященного ситуации на Украине.

В конце марта бывший председатель совета директоров «Альфа-банка», предприниматель и государственный деятель Петр Авен заявил, что не знает, как выжить в условиях санкций. Он заметил, что его бизнес оказался полностью разрушен.

Евросоюз (ЕС) Венгрия Санкции Алишер Усманов
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