Агроном Октябрина Ганичкина объяснила, как спасти дачные посадки от заморозков

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МЧС предупредило о заморозках до минус двух градусов в Подмосковье. Под первый удар могут попасть посадки дачников. Главный агроном России Октябрина Ганичкина в беседе с «Вечерней Москвой» дала несколько советов по сохранению корнеплодных культур в начале осени.

— Теплолюбивых посадок уже не осталось, ни огурцов, ни помидоров. То, что остались корнеплоды, которые убирают в конце сентября, — им ничего не будет. Наоборот, будет очень хорошо, поскольку подобное их укрепит. Считаю, что первоочередная проблема заключается в сухости земли. Заморозки более опасны, когда очень сухая погода. Поэтому я рекомендую огородникам сейчас очень хорошо полить морковь, свеклу, капусту, картофель и так далее, чтобы грядка была мокрой в погоду до минус 7 градусов. Мокрая почва всегда спасает все, что в земле есть. Культуры замерзают только тогда, когда есть сухая почва, — пояснила Ганичкина.

Кроме того, агроном подчеркнула, что очень важно проливать плодово-ягодные культуры, иначе потом есть риск остаться без урожая.

— Дам совет: чтобы все культуры проливали водой, поскольку земля очень сухая. Если мы плодово-ягодные не будем проливать хорошо и тщательно, то деревья могут зимой замерзнуть. Таким образом, на следующий год мы не получим никакого урожая — ни ягод, ни плодов, — предупредила Ганичкина.

При этом эксперт добавила, что в регионе до таких температурных показателей не дойдет. По ее словам, заморозки будут в районе минус 1 градуса.

Далеко не каждый владелец земельного участка знает, как создать цветущий огород, который будет годами кормить его и поднимать настроение своим урожаем. Однако, как говорится, учиться никогда не поздно. «Вечерняя Москва» узнала у профессиональных агрономов, с чего нужно начинать обустройство участка, чтобы на нем взошли не только сорняки, но и пригодные для пищи фрукты и овощи.