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В Минпромторге заявили, что России нужно построить 1,5 тысячи судов до 2035 года

Егор Провоторов
Экономика
В Минпромторге заявили, что России нужно построить 1,5 тысячи судов до 2035 года
Фото: gov.spb.ru

Потребности России в строительстве новых судов до 2035 года выросли до показателей около 1,5 тысячи единиц благодаря расширению перевозок на Северном морском пути и запросам на новые мощности со стороны министерств транспорта и сельского хозяйства, заявил в среду, 7 сентября, статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Чиновник напомнил, что согласно утвержденному Сводному перспективному плану заказов гражданских судов и морской техники на следующие 12 лет потребность государства в судах составляла чуть менее одной тысячи единиц, пишет РИА Новости. Соответствующее заявление Евтухова прозвучало в рамках сессии «Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение» на Восточном экономическом форуме.

В конце июля стало известно, что Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по разрешению. Ведомство предложило дополнить нынешнее законодательство положением, согласно которому кораблям из других стран необходимо за 90 дней до захода в СМП уведомить об этом по дипломатическим каналам.

Строительство Минпромторг РФ Суда
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