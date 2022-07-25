РБК: Минобороны предложило ограничить иностранным судам проход по Севморпути

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Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по разрешению. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.

Министерство предложило дополнить нынешнее законодательство положением, согласно которому кораблям из других стран необходимо за 90 дней до захода в СМП уведомить об этом по дипломатическим каналам.

Также предполагается, что во внутренних водах СМП не сможет находиться более одного иностранного или государственного судна, если нет специального решения российского правительства.

Свою инициативу Минобороны в пояснительной записке объясняет ростом объемов морских перевозок и активизацией военно-морской деятельности различных государств, передает РБК.

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