Лавров заявил, что Британия ищет предлог для отправки флота в Черное море

Фото: МИД РФ

Великобритания пытается найти предлоги для внедрения королевского военно-морского флота в Черное море. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— Этот кризис продовольственный используется в самых разных целях. Не только в сфере пропаганды — обелить Украину и лишний раз навесить всех собак, извините за грубое выражение, на Москву, — сказал дипломат.

Лондон, как считает министр, надеется, что его флот в Черном море будет единолично руководить всеми процессами вывоза зерна из заминированных украинцами портов. В сложившейся в мире ситуации необходимо делать выводы, исходя из реальных фактов, сказал Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления украинской стороны о том, что Россия украла у Украины зерно. Таким образом он отреагировал на слова главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который отмечал, что Турция после заявлений Киева о продаже Москвой в Анкару «украденного украинского зерна» установила, что обвинения являются ложными.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не вводила ограничений на экспорт удобрений. При этом глава государства добавил, что подобное заявление относится и к экспорту продовольствия.