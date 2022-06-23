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Песков опроверг утверждения Киева о том, что Москва украла украинское зерно

Полина Долганова
В мире
Песков опроверг утверждения Киева о том, что Москва украла украинское зерно
Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 июня опроверг заявления украинской стороны о том, что Россия украла из Украины зерно.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ отреагировал на слова главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который отмечал, что Турция после заявлений Киева о продаже Москвой в Анкару «украденного украинского зерна» установила, что обвинения являются ложными.

— Это МИД нужно спрашивать. Россия не крала никакого зерна, — цитирует Пескова ТАСС.

Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в пятницу, 17 июня, в ходе планерного заседания Петербургского международного экономического форму (ПМЭФ). Помимо этого, Путин предположил, что вывоз зерна с Украины может стать частью оплаты поставок оружия для Киева. Подобный риск он назвал опасным.

До этого турецкая газета Milliyet сообщила, что переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу зерна из украинских портов пройдут на следующей неделе в Стамбуле. В случае начала работы стамбульского механизма в ближайшие шесть-восемь месяцев на мировые рынки через проливы Босфор и Дарданеллы вывезут 35–40 миллионов тонн зерна.

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