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Milliyet: Встреча РФ, Украины, Турции и ООН по вывозу зерна пройдет на следующей неделе

Евгений Белоусов
В мире
Milliyet: Встреча РФ, Украины, Турции и ООН по вывозу зерна пройдет на следующей неделе
Фото: Pexels

Переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу зерна из украинских портов пройдут на следующей неделе в Стамбуле. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила газета Milliyet.

В случае начала работы стамбульского механизма в ближайшие шесть–восемь месяцев на мировые рынки через проливы Босфор и Дарданеллы вывезут 35-40 миллионов тонн зерна. А из украинских портов зерно начнет поступать в течение месяца.

Уточняется, что первыми отправятся торговые судна из одесских портов, передает ТАСС.

Турция, Россия и Украина сформировали открытый канал связи по линии Министерства обороны, чтобы урегулировать вопросы, связанные с зерном. 10 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск предложили семь маршрутов для вывоза зерна с территории Украины, однако ими никто не стал пользоваться.

Помимо этого, президент России Владимир Путин 3 июня перечислил варианты вывоза зерна с Украины. По его словам, это можно сделать через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, Дунай и Румынию, Венгрию и Польшу.

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