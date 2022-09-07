Глава ВТБ Костин спрогнозировал падение ВВП России по итогам текущего года

Фото: Администрация президента РФ

Внутренний валовый продукт (ВВП) России по итогам нынешнего года снизится на четыре процента, в 2023-м году — на 1,5 процента, еще через год будет уже экономический рост, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин, выступая в ходе сессии «Финансовый сектор России: первые итоги трансформации» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

— В целом уровня 2021 года, мы считаем, можно достичь где-то через четыре-пять лет, — сказал функционер, слова которого приводит РИА Новости.

Согласно прогнозу Центробанка, спад российской экономики в 2022 году будет находиться в пределах 4-6 процента и 1-4 процента в 2023 году. Министр экономического развития РФ Максим Решетников накануне озвучил прогноз, по которому снижение ВВП в этом году составит 2,9 процента, а по итогам следующего — 0,9 процента.

В Минэкономразвития также заявили, что ВВП России по итогам года составит 144,9 триллиона рублей. В следующем году ожидается снижение на 2,7 процента. При этом с 2024 года начнется восстановление отечественной экономики (плюс 3,7 процента), которое продолжится и в 2025 году (плюс 2,6 процента).