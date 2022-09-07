В Роспотребнадзоре заявили, что пандемия коронавируса уходит из столичного региона

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сегодня наблюдается спад заболеваемости коронавирусом в столичном регионе, что при правильных действиях позволит избежать повторного подъема заболеваемости. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 7 сентября.

— Пандемия уходит из столичного региона. Сегодня снижается заболеваемость там, куда вирус пришел первым. Если мы в сентябре все будем делать правильно, то второго подъема мы можем избежать, по крайней мере COVID-19, будет только ОРВИ, — сказала она.

Попова отметила, что ранее ведомство сделало прогноз насчет ситуации с коронавирусом. Согласно ему в столичном регионе будет наблюдаться подъем заболеваемости, затем настанет «платформа» и в итоге начнется снижение. По ее словам, сценарий полностью оправдался, передает РИА Новости.

До этого Анна Попова заявила, что в настоящее время в России нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. По ее словам, россиянам на данный момент рекомендуется соблюдать те меры, которые уже были введены.