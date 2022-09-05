Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 в России не требуется

Фото: Пресс-служба Госдумы

В настоящее время в России нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 5 сентября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется, — отметила она.

По словам главы ведомства, россиянам рекомендуется соблюдать те меры, которые уже были введены, передает РИА Новости.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией с началом учебного года. По его словам, следует усилить личные меры безопасности, в частности проводить регулярный осмотр детей перед посещением школы.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал введение масочного режима малоэффективным решением. Он подчеркнул, что не было проведено каких-либо серьезных исследований, подтверждающих эффективность ношения масок.

Недавно иммунолог Алексей Болибок напомнил основные правила профилактики коронавируса.