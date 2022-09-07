Москвичам рассказали о работе чат-ботов различных департаментов города

Фото: Unsplash

Чат-боты регулярно помогают москвичам решать их проблемы. В настоящее время в столице реализуется свыше 70 проектов с виртуальными помощниками.

Так, например, к чат-боту на портале mos.ru можно обратиться по вопросу оплаты коммунальных услуг. Также бот может помочь записаться к врачу. Этот помощник был разработан городским департаментом информационных технологий. С 2020 года ботом воспользовались свыше 2,75 миллиона раз.

Еще один чат-бот работает на портале поставщиков. За два года к нему обратились свыше 333 тысяч раз.

В свою очередь чат-бот «Свободный доступ» в Telegram помогает горожанам решать конкретные проблемы в их районах. Этот помощник помогает бороться с незаконными парковками и захватом общественных территорий.

Свой виртуальный помощник есть и у столичных пациентов. Он собирает жалобы москвичей перед приемов у специалистов.

Большой популярностью также пользуется бот столичной подземки Александра. С момента запуска она помогла ответить почти на два миллиона вопросов. Задать вопрос Александре можно на сайтах метро и ЦОДД, в приложении «Метро Москвы» и на других ресурсах, рассказали на официальном портале мэра столицы.

Недавно чат-бот Московского транспорта Александра научилась понимать больше вопросов по темам «Наземный городской пассажирский транспорт» и «Автовокзалы» благодаря участникам проекта «Город заданий». Отмечается, что обучение проходило в рамках двух заданий. Москвичи писали вопросы, на которые должен был ответить чат-бот. Так, жители столицы уточняли детали, связанные с наземным транспортом и работой автовокзалов.