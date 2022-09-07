Серию экскурсий «Москва экономическая. Тайны московских улиц» проведут в День города

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В честь Дня города пройдет серия новых экскурсионных маршрутов «Москва экономическая. Тайны московских улиц» о влиянии экономики на историческое развитие города и его архитектуру. Об этом в среду, 7 сентября, сообщила министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— Москва — один из крупнейших экономических центров мира. Наиболее значимые события, происходившие в экономике города, оказали серьезное влияние на его облик и архитектуру. В дни празднования 875-летия Москвы мы организуем для жителей и гостей столицы серию пешеходных экскурсий, которые позволят увидеть историю развития города через призму важнейших экономических событий, — сказала она.

Так, известный гид Александр Усольцев, основатель проекта «Прогулки по Москве», расскажет об основных событиях в экономике города в XIX–XXI веках, а экскурсовод Марина Крамская познакомит горожан с историей становления столичного предпринимательства.

Помимо этого, автор нестандартных экскурсий Сергей Куимов представит обзор по истории и экономике Москвы со времен Дмитрия Донского и до наших дней.

В честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября в Москве пройдет фестиваль «День города». Так, посетители Тверской площади познакомятся с секретами пейзажной живописи и творчеством Архипа Куинджи, а на Тверском бульваре 90 российских дизайнеров представят свои коллекции.