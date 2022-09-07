Андрей Бочкарев: Монолитные конструкции комплекса зданий НКЦ готовы на 88 процентов

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты выполнили порядка 88 процентов монолитных работ в ходе строительства 8–10-этажных корпусов Национального космического центра (НКЦ). Об этом в среду, 7 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работы по всему комплексу зданий национального космического центра, включая низкоэтажную часть, ведутся активными темпами. На сегодняшний день готовность монолитных конструкций всего комплекса оценивается на 88 процентов, смонтировано более 1900 тонн металлоконструкций, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент рабочие заняты установкой перегородок, укладкой кровли и монтажом оборудования. Кроме того, специалисты завершили гидроизоляцию конструкций низкоэтажной части комплекса, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 августа Андрей Бочкарев сообщил, что монолитные работы проводятся на 28-м этаже высотной части комплекса зданий Национального космического центра. Он отметил, что строительство центра ведется активными темпами. В работах принимают участие 1410 человек.